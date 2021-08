Allegri: «Scudetto? La favorita è chi lo ha vinto. Juventus una delle rivali»

La Serie A è ai nastri di partenza. L’Inter alle 18:30 giocherà contro il Genoa il primo match e ha il compito di difendere lo Scudetto conquistato. I nerazzurri, secondo Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sono i favoriti per il bis ma i bianconeri si candidano come rivali. Ecco le sue parole in conferenza.

CONTA VINCERE – L’Inter come detto ha lo Scudetto conquistato con Antonio Conte da difendere. I nerazzurri aprono il loro campionato contro il Genoa a San Siro alle 18:30 ma la corsa Scudetto è molto aperta (vedi articolo). Secondo Allegri, l’Inter è la favorita per la vittoria finale perché ha vinto lo Scudetto l’anno passato. Ecco le parole del tecnico dei bianconeri alla vigilia del match contro l’Udinese. «Di solito la favorita è chi vince lo Scudetto l’anno prima. Noi siamo all’interno di quelle sei – sette squadre che possono vincere lo Scudetto. Bisogna cominciare con una vittoria domani contro l’Udinese e poi il campionato ci dirà a cosa ambiremo. Per vincere lo Scudetto serve un lavoro quotidiano su tutti i piani. Per arrivare a vincere a fine anno serve equilibrio, senza equilibrio finisci sulle montagne russe e non puoi ambire a vincere. Si lavora per ottenere risultati e nel calcio conta vincere».