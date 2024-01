Allegri: «Scudetto? L’Inter oggi può salire a 48. In proiezione sono 96!»

Alla vigilia di Salernitana-Juventus Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Verona, l’allenatore bianconero parla della corsa scudetto.

GUARDIA – Massimiliano Allegri continua a snobbare l’obiettivo scudetto, al quale invece l’Inter punta dichiaratamente: «Si può pensare realmente a stare dietro all’Inter e aspettare il suo passo falso? Non è che si può pensare. Quello che dobbiamo fare noi è continuare a lavorare, perché è un percorso di crescita. La Juventus sta crescendo e mi sembra che stiamo discretamente bene fisicamente e anche di testa. Però non bisogna esaltarsi per la partita dell’altra sera, che è stata buona come tante altre ce ne sono state. L’importante è non abbassare mai la guardia e, soprattutto, continuare a lavorare ogni giorno perché la partita dell’altra sera è finita. Domani ce n’è un’altra ed è un altro test importante per il campionato. Giovedì avremo l’opportunità di giocare col Frosinone per cercare di approdare alle semifinali di Coppa Italia. Bisogna fare un passettino alla volta e per farlo bisogna tutti i giorni allenarci bene».

Allegri, l’analisi della classifica e dei punteggi

PUNTI – Massimiliano Allegri termina così il suo intervento, facendo riferimento a Inter-Verona delle ore 12:30: «Inizio a credere allo scudetto come i miei giocatori? Sono tutte supposizioni. Non si vive di supposizioni ma di fatti. L’Inter è a 45 punti, fra meno di un’ora gioca, e ha la possibilità di salire a 48. A 48 punti le proiezioni sono 96. Quello che dobbiamo fare noi è cercare di chiudere il girone d’andata nel miglior modo possibile. Soprattutto per continuare a mantenere e aumentare il distacco sulle quinte e poi dopo rimarrebbero 19 partite. Se riuscissimo a mantenere il vantaggio sulle quinte sono cinque partite in meno che devi prendere e le altre le vai a vincere. È una questione di numeri arrivare infondo alla Champions League, perché comunque la Juventus l’anno prossimo per un discorso tecnico, economico, di valore, dovrà giocare in Europa. Non bisogna abbassare la guardia, perché nel calcio può succedere di tutto».