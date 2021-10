Allegri: «Scudetto? Inter rimane la favorita! Juventus ora ha un obiettivo»

Allegri, in un’intervista ai microfoni di DAZN, ha presentato il prossimo match della Juventus contro il Verona. Il tecnico bianconero ha di nuovo indicato l’Inter come la favorita per il titolo.

FILOTTO – Massimiliano Allegri fa il punto sulla lotta al vertice in Serie A: «La Juventus in questo momento non può pensare a obiettivi, l’unico che abbiamo vicino è il passaggio del turno in Champions League. Prima pensiamo al Verona, poi alla Champions League, dobbiamo vivere partita dopo partita e poi vedremo cosa siamo in grado di fare, al resto ci pensano le altre. Io credo che l’Inter rimanga la favorita, però Milan e Napoli stanno facendo bene e hanno carte in regola per poter vincere il campionato. Poi nel calcio non si sa mai, perché magari becchi un filotto al contrario di quattro partite dove fai un pareggio e tre sconfitte e il vantaggio te lo sei mangiato. È tutta roba che in questo momento non riguarda noi, dobbiamo pensare solo a noi».