Allegri: «Scudetto? Importante prime quattro posizioni! Inter e Milan…»

Massimiliano Allegri dopo l’umiliante sconfitta allo stadio “Maradona” contro il Napoli per 5-1, su Sky Sport ha parlato delle ambizioni scudetto della Juventus.

NON SCUDETTO – Allegri non pensa alla lotta scudetto e si accontenta delle prime quattro posizioni in classifica, soprattutto dopo la batosta contro la Juventus: «Addio ambizione scudetto? Noi potevamo fare meglio stasera. Dobbiamo pensare a rimanere nelle prime quattro, quello che vale oggi tra due mesi non vale più. A tre punti ci sono Inter, Milan e la Lazio che è rientrata. Vedremo a maggio in che posizione saremo».