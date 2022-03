Allegri: «Scudetto discorso chiuso, lo ripeto! Davanti in troppe e tanti punti»

Allegri continua a non ritenere Inter, Milan e Napoli le rivali della Juventus. Dopo l’1-0 sullo Spezia (vedi articolo), in conferenza stampa, l’allenatore bianconero parla della corsa per il titolo.

SOLO PRETATTICA? – Massimiliano Allegri, a parole, non crede al fatto di poter riprendere Inter, Milan e Napoli: «Scudetto? La Juventus per la prima volta oggi è quarta, perché è a +6 sull’Atalanta che ha una partita in meno. Abbiamo dieci partite ancora da giocare: affrontiamole una alla volta, siamo in un momento in cui ci mancano giocatori. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro, passare il turno di Champions League e cercare di arrivare in finale di Coppa Italia. Sono tante le squadre davanti, sono troppi i punti di vantaggio. Quindi ripeto: per noi lo scudetto è un discorso chiuso».