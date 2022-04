Allegri: «Scudetto? Se avessimo vinto con l’Inter. Obiettivo Coppa Italia»

Allegri, nel post Sassuolo-Juventus, ha parlato ai microfoni di Calcio Totale su Rai Sport. Il tecnico bianconero ha fatto un intervento sul tema Scudetto e sulla sfida in Coppa Italia con l’Inter

SOLITA AVVERSARIA − Allegri ripercorre le sfide contro l’Inter in campionato e quella imminente in Coppa Italia: «Juventus-Inter? Non ci sono rimpianti. E’ normale che se il risultato fosse stato diverso avremmo lottato per il campionato. Dobbiamo lavorare sugli errori e sul perché non abbiamo vinto partite giocate così bene contro Inter e Villarreal. Coppa Italia? L’11 maggio dovrà essere una bella serata di sport tra due società gloriose, ci sarà un Derby d’Italia all’Olimpico. E’ un obiettivo per noi. Quando giochi per questi obiettivi, dobbiamo vedere di portarli a casa. Ma dobbiamo arrivarci bene, è molto importante. Prima pensiamo a Venezia e Genoa».