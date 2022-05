Allegri: «La sconfitta con l’Inter non la cancellerò, ci deve rimanere dentro»

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, Massimiliano Allegri ha risposto alla domanda sulle scorie di Juventus-Inter di Coppa Italia. Per il tecnico toscano, difficile cancellare la sconfitta contro i nerazzurri

RABBIA − Allegri è ritornato sulla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter: «Con l’Inter abbiamo fatto sempre delle buone partite che alla fine però non servono perché alla fine conta il risultato. Bisogna portarsi dietro la sconfitta di mercoledì, io difficilmente la cancellerò. Bisogna portarsela dietro tutti insieme e non solo io. Arrabbiati per non aver vinto il trofeo, ci deve rimanere dentro. La squadra ha fatto il massimo. Numericamente abbiamo pagato gli infortuni traumatici. Paghi a livello di forze».