Allegri: «Rincorsa Juventus finita con l’Inter! Ora riabituarsi a vincere»

Allegri non ha ancora superato la sconfitta con l’Inter dello scorso 3 aprile. L’allenatore della Juventus, in chiusura di Calcio Totale su Rai Sport +, dopo il 2-2 con la Lazio (vedi articolo) si rammarica per il gol preso al 96′.

SENZA TITOLI – Massimiliano Allegri ripercorre la stagione della Juventus: «Siamo partiti male, siamo andati in crescendo e poi la nostra rincorsa è finita nella partita con l’Inter. Ritornare a vincere? Riabituarsi a vincere. Stasera è una partita che dimostra tutta la stagione, bisogna tornare a vincere anche le partite che contano meno. Bisogna fare fatica mentale, poi il mercato ci darà una mano perché la società è sempre presente e l’ha dimostrata anche a gennaio. Però bisogna tornare ad abituarsi a vincere».