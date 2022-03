Allegri ribadisce: «Scudetto impossibile per tre motivi ben precisi»

Massimiliano Allegri ha ribadito in conferenza stampa l’impossibilità per la Juventus di competere per lo scudetto. Elencando tre motivi ben precisi.

OBIETTIVO IRREALISTICO – Massimiliano Allegri ha sottolineato quanto sia irrealistico l’obiettivo scudetto per la Juventus: «Bisogna sempre lottare per gli obiettivi migliori, siamo tutti perfettamente d’accordo. Poi però c’è la pratica, che è quella dei punti e dei numeri. Prima cosa, dobbiamo restare con i piedi per terra e ricordare che adesso noi siamo potenzialmente quinti perché l’Atalanta ha una partita in meno. Seconda cosa, abbiamo tre squadre davanti. Terza e ultima cosa, servono 84 punti minimo per vincere lo scudetto e noi lì non ci possiamo arrivare. Sono dispiaciuto, ma dobbiamo pensare al quarto posto».