Allegri: «Quest’anno con 85 punti vinci il campionato! Noi fuori dalla lotta»

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juventus ha parlato anche della lotta al vertice in Serie A, chiamando fuori la sua squadra e dicendo quella che sarà, a detta sua, la quota per vincere lo scudetto.

QUOTA SCUDETTO – Allegri parla di quota scudetto per vincere il campionato: «Quota scudetto? Quest’anno bastano 85 punti per vincere il campionato. Noi a 85 non possiamo arrivare, secondo me è così. Bisogna essere lucidi, capire quando c’è da uccidere l’avversario, abbiamo preso gol anche quando stavamo facendo bene».