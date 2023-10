Allegri: «Primo posto? Anno prossimo vogliamo giocare coppe»

La Juventus alle ore 20.45 giocherà contro il Verona in campionato alla caccia del primo posto ora occupato dall’Inter. Massimiliano Allegri evita di parlarne però su Sky.

VETTA – Massimiliano Allegri non risponde sulla vetta della classifica di Serie A: «Il primo posto? Lo stimolo di oggi è battere il Verona, bisogna creare i presupposti giusti giocando una partita di grande attenzione e fisicità perché loro sono fisici. Abbiamo recuperato Vlahovic e Chiesa, siamo al completo davanti. L’impegno delle coppe in settimana? Ci sono vantaggi e svantaggi di non averlo, in questo momento va bene così perché non possiamo fare altrimenti. Cerchiamo di fare il possibile per far sì che l’anno prossimo la Juventus giochi le coppe»