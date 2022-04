Allegri: «Presto per i giudizi, abbiamo la Coppa Italia. Vogliamo fare bene»

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Venezia, ritiene non giusto fare già dei pregiudizi sulla stagione della Juventus. Cita anche la finale di Coppa Italia con l’Inter

NO A GIUDIZI − Allegri stoppa chi giudica la stagione della Juventus ancor prima che sia finita. Finale di Coppa contro l’Inter ancora da giocare: «C’è una partita che vorrebbe rigiocare? Vorrei rigiocare la Champions League. Bisogna fare mente locale degli errori che abbiamo fatto. Ma ci sono state anche cose positive, mancano ancora 22 giorni. C’è tempo ancora per i giudizi. In primis dobbiamo vincere le ultime quattro partite per andare in Champions League e poi cercare di fare bene anche la finale di Coppa Italia che ci aspetta».