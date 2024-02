Allegri si autoconvince: «Prestazione Juventus con l’Inter non brutta! Una mancanza»

Allegri non ritiene, almeno a parole, che la prestazione della Juventus dodici giorni fa contro l’Inter non sia stata brutta. In conferenza stampa, alla vigilia del match di domani (ore 18) col Verona, stavolta non fa proclami né battutine ma ammette come manchi qualcosa.

IN CALO – La Juventus è scivolata a -7 dall’Inter capolista. A Massimiliano Allegri non piace: «Sicuramente aver fatto un punto in tre partite non è un bel momento, soprattutto un punto in due in casa. Domani sappiamo che la trasferta di Verona è sempre complicata, perché è un campo difficile. Marco Baroni sta facendo un ottimo lavoro, in condizioni di difficoltà, ha perso con l’Inter al 93′ e a Napoli a fine partita. Bisognerà fare una bella partita e soprattutto avere un atteggiamento migliore delle ultime, non tanto come prestazione ma soprattutto come attenzione ai dettagli».

LE DIFFICOLTÀ – Allegri insiste nel suo pensiero: «Le prestazioni sia con l’Udinese sia con l’Inter non sono state brutte. Sono state delle prestazioni che sono in linea con la stagione della Juventus, abbiamo pagato sicuramente nei dettagli perché non puoi prendere gol su palla inattiva come con l’Udinese o come a Milano in quella situazione. Sono stati i dettagli che in questo momento qui hanno fatto la differenza, come in tutte le partite. Bisogna avere un atteggiamento di maggiore attenzione in quella che è la cura dei particolari, che sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite».

L’OBIETTIVO – Allegri sulla differenza dal vertice: «Non è frustrante. È vero che sono tre anni che non vinciamo un trofeo, però c’è la semifinale di Coppa Italia in ballo. Non ci hanno fatto giocare la Champions League, non per demeriti della squadra ma per altro. La società ha dei problemi e stiamo portando avanti le cose con altri dirigenti. La Juventus dal 2011 non è mai rimasta fuori dalla Champions League, parlando di risultati sportivi, mentre ci sono state squadre che sono rimaste anche sei-sette anni senza giocarla: non è facile e scontato. Quando non vinci non è frustrante, però devi fare qualcosa di più perché ci sono gli avversari, ma la Juventus si è garantita sempre la Champions League e questo è un obiettivo. Poi mancano ancora tanti punti e bisogna innanzitutto farne domani riprendendo il cammino da qui al 26 maggio».