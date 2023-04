Allegri: «Prendere l’Inter da -15? Prima o poi qualcuna dovrà vincerla»

Allegri prova a valutare di finire sopra l’Inter anche con i quindici punti di penalizzazione. Nel post partita DAZN di Juventus-Verona 1-0 (vedi articolo), l’allenatore ironizza sulle troppe sconfitte della squadra di Inzaghi.

PRESI IN GIRO – L’Inter sta facendo così male che pure chi ha quindici punti di penalizzazione può permettersi di ironizzare. Lo fa Massimiliano Allegri dopo Juventus-Verona: «In classifica reale siamo al settimo posto, oggi vincendo abbiamo staccato momentaneamente quelle dietro. Poi dopo la classifica di quello che abbiamo fatto sul campo meritatamente, quella vera, dice che abbiamo cinquantanove punti. Abbiamo nove punti in più dell’Inter, abbiamo sette punti momentaneamente più della Lazio e undici più del Milan, undici credo anche dell’Atalanta. Questo è un buon risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare: c’è la Coppa Italia. Andare a prendere l’Inter in classifica? Vediamo partita dopo partita, è normale che prima o poi davanti qualcuna la vinceranno perché non possono perdere sempre. Noi intanto ci proviamo, intanto abbiamo raggiunto quota cinquantanove o quarantaquattro. Siamo a -4 dal quarto posto, anche se domani c’è il Milan».