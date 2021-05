Allegri opzione Inter? Attesa per la riunione fra Conte e Zhang – Rai

Allegri resta un nome spendibile per l’Inter, nel caso in cui Conte dovesse decidere di non rimanere. Questo, almeno, stando a Ciro Venerato, che ne ha parlato in un servizio andato in onda nel corso della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”.

NOME IN CIRCOLO – Massimiliano Allegri è fermo da due anni, ma a breve dovrebbe tornare ad allenare. Nella domenica da poco conclusa si sono rincorse voci sul Real Madrid, dato che Zinédine Zidane è a un passo dall’addio (per scelta sua). C’è poi la Juventus, che a prescindere da come finirà la stagione cambierà Andrea Pirlo. Secondo Ciro Venerato però pure l’Inter pensa ad Allegri. Il tecnico livornese tornerebbe d’attualità, un anno dopo, nel caso in cui la riunione fra Antonio Conte e Steven Zhang dovesse andare male. Considerato che questo vertice è previsto a breve (vedi articolo) i prossimi giorni saranno decisivi anche per capire la situazione Allegri.