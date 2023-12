Allegri: «L’obiettivo sono i 40 punti! Inter? Rimanerci vicini»

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Juventus, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Le sue parole anche in ottica Scudetto e Inter.

SOLITO DISCO − Allegri si esprime sull’equilibrio in campionato: «Domani troppo importante il risultato. Non firmo per nulla, c’è da giocare le partite. Vincere le partite non è semplice, soprattutto quest’anno. Le dodici squadre hanno fatto 18 punti in più dell’anno scorso, quindi quelle in cima di meno. Bisogna fare un passo alla volta, l’obiettivo sono i 40 punti e domani abbiamo l’obiettivo di farlo. L’obiettivo è arrivare al 7 gennaio e vedere quanti punti abbiamo fatto perché l’obiettivo rimane arrivare nelle prime quattro e giocare la Champions League. Il campionato è lungo, dobbiamo guardare dietro. Vincendo rimarremo più vicini all’Inter, che è la favorita per lo Scudetto. Bravi a gestire i momenti di difficoltà perché anche i pareggi contano molto».