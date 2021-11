Allegri: «Normale che Inter e Milan ritornassero ai loro livelli. C’è equilibrio»

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta, Massimilano Allegri ha risposto ad una domanda sul campionato e di come Inter e Milan siano ritornate ad ottimi livelli

EQUILIBRIO − Queste le parole di Allegri sul campionato: «Quando ho parlato con il presidente, mi ha chiesto di tornare alla Juventus per collaborare con la società e farla arrivare a dei risultati. Che poi questi risultati arriveranno in 3 mesi o in 2 anni poi lo vedremo. È impensabile e non è nemmeno una vergogna pensare che la Juventus potesse vincere per 20 anni di fila. Normale che Inter e Milan tornassero ad ottimi livelli, così come il Napoli e la bella realtà dell’Atalanta. Quindi, il campionato è diventato equilibrato. Ci vuole pazienza perché la squadra è giovane e con la società siamo allineati, sappiamo dove andare».