Allegri: «Non dobbiamo pensare alla gara con l’Inter! Allungare…»

Allegri, alla vigilia di Juventus-Cagliari, si è espresso sulla classifica di campionato avvertendo i suoi a non pensare al Derby d’Italia contro l’Inter.

TESTA AI SARDI − In conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Cagliari, Massimiliano Allegri – oltre a dare aggiornamenti sugli acciaccati in vista dell’Inter – si è espresso così in ottica classifica: «Vincere domani significherebbe mantenere i punti di vantaggio dalla quinta in classifica. Dobbiamo far sì che il prossimo anno la Juventus giochi in Champions League. Ipotesi sorpasso? La partita col Cagliari è difficile non tanto perché abbiamo poi la sosta e l’Inter, ma perché arriviamo da diversi risultati utili consecutivi. Va affrontata con umiltà e rispetto senza pensare alla partita che sarà tra 15 giorni. Più importante è la partita di domani altrimenti buttiamo il buon lavoro fatto nelle passate partite».