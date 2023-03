Allegri non dimentica l’Inter: «Prima quarti e poi il Derby d’Italia»

Massimiliano Allegri prima di Friburgo-Juventus ha spiegato gli impegni della propria squadra non dimenticando il derby d’Italia contro l’Inter

UN PASSO ALLA VOLTA − In conferenza stampa Allegri non dimentica la gara contro l’Inter: «Dobbiamo fare un passettino alla volta. Prima arriviamo ai quarti di finale, poi chiudiamo domenica sera con Inter-Juventus che è il derby d’Italia. Poi dovremo riposare, dal 2 aprile fino ai primi di giugno ci sono tante gare. Andare avanti in Europa League serve a riempire il calendario: ci divertiamo a giocare e ci alleniamo meno».