Allegri, non ti crede nessuno: «Primi contro l’Inter? Serve sul quinto posto»

Allegri continua nel suo ridicolo teatrino del non voler parlare di lotta per il titolo, nemmeno dopo che la Juventus ha sorpassato l’Inter in attesa del recupero. A DAZN ribadisce la volontà di guardare al quinto posto.

IL SOLITO GIOCHINO – Massimiliano Allegri stasera ha fatto trecento vittorie in Serie A, con Lecce-Juventus 0-3. Risultato che vuol dire andare in testa, in attesa di Inter-Atalanta, e poter vedere lo scontro diretto del 4 febbraio davanti in classifica (nella prossima giornata ospita l’Empoli sabato alle 18). Allegri, nel post partita, continua a nascondersi in maniera piuttosto discutibile: «Primi a Inter-Juventus? Per noi è importante comunque arrivare allo scontro diretto in posizione ottimale. Ma soprattutto per avere grande vantaggio sulla quinta: siamo a diciannove punti. Però sono contento delle trecento vittorie, posso solamente ringraziare tutti i giocatori che ho allenato da quando sono in Serie A. Mi ritengo fortunato perché ho allenato giocatori straordinari, anche ora quando li vedo mi emoziono. Nel calcio non c’è niente di impossibile: devi averlo nella tua testa come minimo, rendere possibili le cose impossibili. Vuol dire fare il massimo, poi se c’è qualcuno più bravo devi stringergli la mano. Ma in questo momento la squadra sta bene».