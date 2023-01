Allegri: «Non cambia nulla. Pensiamo a scalare classifica senza rimpianti»

Durante la conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri ha fatto il punto su quelle che saranno le conseguenze per la sua Juventus dopo i quindici punti di penalizzazione

NESSUN RIMPIANTO – In conferenza stampa Massimilano Allegri ha commentato le possibili conseguenze per la Juventus sul campo: «Non cambia nulla nel nostro approccio al campionato. Noi dobbiamo fare dei punti. Domani è una partita difficile, dobbiamo ricompattarci e pensare al campo. Bisogna cercare di vincere perché ci consentirebbe momentaneamente di poter agganciare il settimo posto, bisogna fare un passettino alla volta. Manteniamo un profilo basso e cerchiamo di fare il meglio possibile. Le vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà un ricorso, noi pensiamo ad affrontare il campo cercando di scalare le posizioni. Non vogliamo avere rimpianti tra due mesi di non aver fatto ciò che dovevamo».