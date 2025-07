Allegri ribadisce: «Milan vuole giocare Champions League, ma difficile!»

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha ribadito che l’obiettivo stagionale della sua squadra è dato dalla qualificazione in Champions League. Di seguito le sue parole.

UNICO PROPOSITO – Massimiliano Allegri si è pronunciato, nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Arsenal, a proposito delle ambizioni dei rossoneri nella prossima stagione. Il tecnico toscano ha reiterato un concetto già esposto al momento del suo ritorno al Milan: «Sono tornato qui con entusiasmo e voglia. Sono focalizzato sull’obiettivo finale, ovvero che il Milan si qualifichi alla Champions League 2026-27, una cosa fondamentale per il brand e per la società a livello economico.

Abbiamo iniziato da 20 giorni, la squadra sta lavorando bene. Modric sarà importante per noi, è un campione e alzerà il livello tecnico. L’obiettivo è tornare a giocare la Champions League, ma non sarà facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive».

Allegri sul presente e il futuro del Milan: la valutazione

IL RAGIONAMENTO – Allegri ha poi proseguito: «Ora abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perché ho un gruppo dotato di valori tecnici e morali importanti. Il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale. È importante lavorare sul campo. All’inizio siamo gruppo, ma bisogna diventare in fretta una squadra».