Allegri fa marcia indietro: «Obiettivo restare tra le prime quattro!»

Dopo il pareggio contro l’Atalanta Massimiliano Allegri ricorda l’obiettivo della Juventus, che sembra cambiato nell’ultimo mese essendo scivolata a meno diciassette punti dall’Inter.

OBIETTIVO – Massimiliano Allegri giustifica l’ennesimo insuccesso della Juventus. Così l’allenatore su Dazn: «Sono momenti e bisogna rimanere sereni. Oggi abbiamo comunque guadagnato un buon punto sul Bologna e abbiamo tenuto l’Atalanta a undici punti. Non dimentichiamoci che il nostro obiettivo è di arrivare fra le prime quattro. Mancano dieci punti, la prestazione della suqadra è stata buona e ai ragazzi non posso rimproverare niente. Nel secondo tempo hanno avuto una bella reazione e di questo devono essere orgogliosi. Mi preoccupano i punti? No perché è tutto un percepire le cose. I 58 punti son gli stessi. Magari avevi perso due partite prima durante la stagione e ora avevi battuto l’Atalanta e pareggiato a Napoli si vedevano le cose diversamente ma avevi comunque 58 punti. Questi momenti servono a far crescere la squadra e i giovani che stanno giocando. Non bisogna perdere di vista il nostro obiettivo che è quello di entrare in Champions League e giocarci l’anno prossimo».