Allegri: «Locatelli non so se rientra per fine stagione. Obiettivo Coppa Italia»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato anche della finale di Coppa Italia contro l’Inter e dei recuperi di Manuel Locatelli e di Weston McKennie.

COPPA ITALIA – Queste le parole sulla finale di Coppa Italia contro l’Inter di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della partita in casa della Sassuolo. «Aver raggiunto la finale di Coppa Italia comunque ci consente di giocare per la vittoria di un trofeo, quindi è già un obiettivo. Se saremo bravi e fortunati riusciremo a vincerla, poi troviamo di fronte la squadra più forte che c’è in Italia. Per quanto riguarda il quarto posto è ancora lunga: abbiamo cinque partite fra cui gli scontri diretti con Lazio e Fiorentina. Facciamo un passo alla volta».

RECUPERI – Allegri sui recuperi di Weston McKennie e Manuel Locatelli, in vista della finale di dell’11 maggio con l’Inter: «McKennie ieri ha fatto i primi passi di corsa, quindi già meglio. Per essere a disposizione ce ne passa, non credo in pochi giorni. Per quanto riguarda Locatelli è ancora indietro, io non so se riuscirà a rientrare prima della fine della stagione».