Allegri: “Lautaro Martinez fa bene all’Inter. Ma maglia Barcellona pesa e…”

Intervistato ai microfoni del sito di Marca, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha parlato del possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona

PERSONALITÀ – Queste le parole di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus sull’ipotesi Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona. «La maglia del Barça molto e ogni giocatore al mondo deve avere la forza e la personalità per indossarla. Lautaro ha tutte le qualità per avere successo. Oggi sta andando molto bene all’Inter, ma vedremo se un giorno potrà dimostrarlo al Camp Nou».

Fonte: Juan Castro – Marca.com