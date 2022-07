Allegri: «Juventus, obiettivo sempre massimale. Scudetto? Inter favorita»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della squadra bianconera e della corsa scudetto, dove vede l’Inter favorita.

OBIETTIVO – Queste le parole a DAZN da parte di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sulla squadra bianconera. «Che Juve sta nascendo e in cosa mi aspetto che sia differente dalla Juve dell’anno scorso? Differente deve essere il raggiungimento degli obiettivi. L’obiettivo è sempre massimale. Poi un conto è partire con l’obiettivo massimale, un conto è arrivarci perché comunque il solito discorso è che alla fine vincere è una cosa straordinaria, non è una normalità. Per la Juventus era diventata la normalità. E forse l’anno scorso il fatto di non aver vinto niente fa sì che quest’anno, magari se vinciamo, diventa una cosa straordinaria. La differenza è che dobbiamo migliorare tutto l’aspetto realizzativo perché l’anno scorso siamo stati l’undicesimo attacco del campionato».

SCUDETTO – Allegri sulla corsa scudetto. «C’è una squadra che parte davanti a tutte adesso? Io credo che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto. Il Milan l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e quest’anno sarà un buon test per loro perché comunque ripetersi è sempre difficile. A quanti punti si vince lo scudetto? Vediamo a fine agosto. A fine agosto ve lo dirò un po’ più sicuramente. Ho giàun’idea però di punti. L’anno scorso credo di aver sbagliato di poco…».