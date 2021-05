Allegri, la Juventus non chiude e l’Inter resta sullo sfondo: ancora attuale

Allegri rimane un nome spendibile per l’Inter, dopo l’addio di Conte. Nonostante la situazione legata a Inzaghi (vedi articolo) il tecnico livornese non ha chiuso per ora con la Juventus e può essere un’opzione.

ANCORA FATTIBILE – Massimiliano Allegri aveva un accordo a livello progettuale con la Juventus, secondo Sky Sport. Le parti, però, non hanno trovato per il momento un accordo economico, cosa che rende ancora il tecnico livornese appetibile per le altre squadre. Il Real Madrid, che deve decidere cosa fare con Zinédine Zidane, e l’Inter che ha già salutato Antonio Conte restano sullo sfondo. Anche il futuro di Allegri sarà definito a breve.