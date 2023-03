Allegri: «Juventus ha 50 punti! Vinciamo per superare l’Inter!». Poi una frecciatina

Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Juventus e Sampdoria in conferenza stampa ha parlato della situazione in classifica considerando la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia.

FRECCIATA – Massimiliano Allegri non tiene conto dei punti di penalizzazione e punta a vincere contro la Sampdoria per superare l’Inter in classifica: «Per la prima volta potremmo andare secondi in classifica, perché noi abbiamo 50 punti. Lo dico e lo ripeto. Abbiamo la possibilità di andare tre punti sopra l’Inter. Non è una settimana decisiva ma sicuramente importante. La classifica si fa vincendo con le ‘piccole’. Gli scontri diretti sono equilibrati, si può vincere o perdere, ma con le piccole non dobbiamo sbagliare».