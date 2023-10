Allegri: «Juventus favorita per Marotta? Normale! Inter con altre due»

Allegri risponde a Marotta, che negli scorsi giorni ha dato la Juventus come favorita per vincere la Serie A. L’allenatore bianconero, alla vigilia della partita col Milan, ribadisce l’obiettivo dei suoi e rilancia la sfida all’Inter.

LA REPLICA – Massimiliano Allegri, in conferenza stampa prima di Milan-Juventus, torna su alcune dichiarazioni degli scorsi giorni: «Juventus favorita per Stefano Pioli e Giuseppe Marotta? Non lo so perché lo fanno. È normale: uno è allenatore del Milan, uno è Amministratore Delegato dell’Inter. È normale che dicano che la Juventus è favorita, il piano nostro è cercare di fare più punti possibili per arrivare a fine maggio ed essere nelle prime quattro. Intanto godiamoci quella che è la sfida di domani col Milan, poi vedremo quello che saremo stati capaci di fare».

LE AVVERSARIE – Allegri guarda la classifica di Serie A, che vede la Juventus attardata di due punti dall’Inter e quattro dal Milan capolista. Il suo commento sulla partita di domani e il campionato: «La curiosità è quella di vedere che partita faremo domani sera, in uno stadio stracolmo con settantamila spettatori. Contro una squadra che non dico sia la favorita, ma è una delle tre favorite per la vittoria del campionato assieme all’Inter e al Napoli».