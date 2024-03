Allegri ancora ironico: «Inter più forte? Ora lo dicono gli altri, io otto mesi fa»

Massimiliano Allegri prova a chiarire il motivo per cui l’iniziale lotta scudetto con l’Inter si sia di colpo arrestata. Di seguito le parole dell’allenatore della Juventus dopo il 2-2 con l’Atalanta.

MOTIVAZIONI – Massimiliano Allegri, intervenuto nel post partita di Juventus-Atalanta di Sky Sport 24, torna a parlare dell’Inter: «Vediamo il bicchiere mezzo pieno: bella partita e risultato importante. Abbiamo l’obiettivo di entrare in Champions League perché la Juventus lo merita. Sappiamo che nelle ultime sette partite abbiamo vinto solo una volta ma abbiamo vinto tanto prima. Se questi 58 punti fossero stati distribuiti in modo diverso tutti lo avrebbero vinto come un campionato importante. Com’è possibile che lottavamo con l’Inter e ora un crollo? Perché il campionato è questo e perché i valori sono questi. Qualcuno ora dice che l’Inter è nettamente più forte come rosa. Io sono fortunato e l’ho detto otto mesi fa. Non ci voleva tanto a capirlo. Per me era la normalità Noi abbiamo mantenuto un ritmo altissimo e i ragazzi sono stati straordinari. Ora dobbiamo fare altrettanto e alzare la media. Ma l’importante è raggiungere l’obiettivo ed entrare in Champions League».