Allegri: «Inter straordinaria, 7 vittorie su 7! Ma noi non demotivati»

Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza alla vigilia di Juventus-Udinese, posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Riferimenti anche all’Inter.

LOTTA − Allegri ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese. Qualche riferimento all’Inter: «Bisogna ritornare alla vittoria perché abbiamo fatto un punto in due partite. Fiato sul collo dell’Inter? Era la favorita, già si sapeva. Noi abbiamo fatto 53 punti, tornare alla vittoria domani è importante. Perché ci allontaniamo in modo molto importante dal quinto posto e poi ritorneremo a meno quattro dall’Inter. Loro stanno facendo cose straordinarie, sette partite su sette vinte nel 2024. Noi facciamo un passettino alla volta. Ma la vittoria dell’Inter non ci farà entrare in campo demotivati, anzi al contrario. Perdere uno scontro diretto ci sta, ma non vuol dire che una partita ti fa buttare via il lavoro fatto durante questi mesi. Abbiamo imparato molto e speriamo di mettere in pratica quando imparato. Rimpianti a San Siro no perché abbiamo fatto una buona partita, primo tempo equilibrato, nel secondo tempo abbiamo rischiato di subire due gol e potevano farne uno in alcune situazioni. Ma al momento in testa al campionato c’è la squadra più forte. Inter favorita all’inizio e lo sarà fino alla fine».