Allegri: «Inter? Di solito chi vince il campionato è favorito. Il 21 da zero»

Allegri non cancella il ruolo di favorita per l’Inter, nonostante Suning stia smantellando la rosa. Intervistato da Sky Sport dopo il Trofeo Gamper, dove la Juventus ha perso 3-0 col Barcellona, ribadisce quanto detto in conferenza stampa di presentazione (vedi articolo).

ANCORA IN TESTA – Per Massimiliano Allegri non è stata una gran serata: la Juventus ha perso 3-0 il Trofeo Gamper contro il Barcellona. L’allenatore bianconero, nel dopogara, passa alla Serie A e commenta le difficoltà altrui: «Inter ancora favorita? Ha vinto il campionato. Di solito chi vince il campionato è sempre favorito, poi il 21 agosto quando il campionato inizia siamo tutti a zero punti. Bisogna quindi fare novanta punti».