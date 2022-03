Allegri: «Inter praticamente a +4! Ci giochiamo uno dei primi quattro posti»

Massimiliano Allegri dopo Juventus-Salernitana 2-0 su DAZN ha parlato dell’attuale posizione in classifica considerando l’unico punto in classifica che li divide dall’Inter. Poi anche un commento riguardo il futuro di Paulo Dybala e il ruolo di Danilo.

FUTURO DYBALA – Allegri parla del rapporto con l’attaccante argentino facendo riferimento anche riguardo il suo futuro: «Il rapporto con Dybala è buono così con tutti i giocatori, poi ci sono degli screzi ma può succedere, io sono abbastanza diretto e i giocatori lo sanno. Hanno la mia stima e fiducia e loro lo sanno. Dybala è arrivato da Palermo che era un bambino ed è cresciuto, non c’è assolutamente niente. Il suo futuro? Non lo so, c’è una società dietro e quindi non è solo Paulo che è in scadenza ma ce ne stanno altri. Io ho sempre dato delle valutazioni riguardo i giocatori però c’è da valutare tante cose».

POSIZIONE IN CLASSIFICA – Allegri parla dell’attuale posizione in classifica considerando il prossimo scontro diretto contro i nerazzurri: «Inter a -1? Siamo a -4 dal secondo posto, l’Inter ha una partita in meno quindi ha quattro punti più di noi, quindi noi dobbiamo guardare il secondo posto. Questo è un buon traguardo e ci permetterà di stare tranquilli in questa sosta così da recuperare qualche forza in più. Siamo contenti perché a questo punto della stagione ci giochiamo uno dei primi quattro posti».

NUOVO RUOLO – Allegri conclude parlando anche della posizione in campo del brasiliano (oggiccentrocampista), come possibile soluzione anche contro l’Inter: «Danilo è stata una piacevole sorpresa perché conosce come si gioca a calcio, ascolta e quando ci parli c’è un confronto dove aiuta l’allenatore. Mi rendo conto che è molto bravo nelle letture di campo. Soluzione contro l’Inter? Davanti la difesa ha due piedi buoni e si mette sempre a disposizione».