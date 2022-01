Allegri: «Inter, la più forte della Serie A. Rabiot ha sovrastato Barella

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa pre Juventus-Udinese, è ritornato sulla gara di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il tecnico ha ribadito la forza dei nerazzurri e poi ha fatto un commento sul duello Rabiot-Barella

LA PIÙ FORTE − Allegri non ha dubbi sulla squadra di Inzaghi: «L’Inter è la squadra più forte del campionato e della stagione. Sono primi e stanno continuando la stagione scorsa. Le finali poi sono gare a se. All’inizio eravamo nettamente sfavoriti, prevista anche goleada, la squadra ha fatto molto bene. Abbiamo avuto situazioni favorevoli per attaccare la porta, la squadra ha fatto bene contro un’ottima Inter. Dispiace aver perso al 120′ ma la prestazione non cambia. Alex Sandro ha fatto una buona partita soprattutto sotto l’aspetto difensivo, l’errore può capitare. L’Inter è la squadra più forte del campionato, punto. L’anno prossimo vedremo, poi quando si giocano le partite secche viene fuori l’orgoglio della Juventus come mercoledì. L’errore di Alex Sandro non se l’aspettava nessuno».

RABIOT E BONUCCI − Le parole di Allegri sui due giocatori: «Rabiot? Criticato l’altra sera, ha giocato in uno contro uno con Barella. Lo ha sovrastato e Barella è un grandissimo giocatore. Prestazione buona per quello che doveva fare. Bonucci? Battibecco, ha pagato la multa. La Juventus ha sempre tenuto comportamenti lineari e corretti verso gli arbitri. Bravo Doveri nel gestire e condurre la gara mercoledì».