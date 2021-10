Allegri: «L’Inter? Ci penseremo da venerdì! Più importante vincere oggi»

Allegri rinvia il discorso legato a Inter-Juventus. L’allenatore bianconero, intervistato da DAZN al termine della partita vinta 1-0 sulla Roma (vedi articolo), spiega come sarà la settimana di avvicinamento al derby d’Italia.

TUTTO PIÙ AVANTI – Massimiliano Allegri vede Juventus-Roma di stasera prioritaria rispetto a Inter-Juventus di domenica prossima: «Innanzitutto tra le due era più importante vincere oggi. Perché, comunque, vincendo oggi vai a un punto dal quarto posto e sei a tre punti dal terzo posto. Noi qualche passettino l’abbiamo fatto in avanti, poi dobbiamo cementare ancora di più il passaggio del turno mercoledì (in Champions League contro lo Zenit, ndr). Poi ci prepareremo per questa grande sfida di Milano, contro una squadra forte fisicamente e mentalmente. Però ci penseremo da venerdì, perché torneremo giovedì sera».