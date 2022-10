Allegri: «Inter e non solo: tante avversarie importanti. Un obiettivo»

Alla vigilia della gara tra Juventus e Bologna, Massimiliano Allegri è stato protagonista della conferenza stampa di rito. Nel presentare la partita di domani, il tecnico bianconero ha parlato delle avversarie per lo scudetto, tra cui anche l’Inter.

OBIETTIVO E AVVERSARI – Massimilano Allegri ha le idee chiare: riportare la Juventus in alto dopo un inizio di stagione poco convincente. Il tecnico dei bianconeri, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione: «Stiamo cercando di tornare a vincere con lavoro e passione, sperando di farlo nel minor tempo possibile. Sono tanti gli avversari importanti. L’Inter, il Milan, ma anche Roma e Napoli. Dobbiamo lavorare ancora più duramente per riportare le cose sulla retta via. Abbiamo tutto il tempo di recuperare, sia in campionato che in Champions League. Sperando che la sosta ci abbia fatto bene».