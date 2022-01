Allegri: «Inter nettamente favorita, solo lei può perdere lo scudetto»

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, ha risposto alla domanda sulla lotta scudetto. Il tecnico non ha dubbi sull’Inter

FAVORITA − Allegri è convinto su una cosa: «L’Inter, lo avevo detto in tempi non sospetti, è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto. Lo può perdere soltanto lei lo scudetto, noi dobbiamo fare un passetto alla volta ma i nerazzurri sono i netti favoriti per vincere il campionato».