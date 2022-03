Allegri: «Inter, Milan e Napoli nervose? Non percepisco, noi zitti! Dybala…»

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Juventus, sfida in programma domani alle ore 18.00 e valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero risponde anche alle domande su Dybala, al centro di molti rumors di mercato di cui anche l’Inter è protagonista

NESSUN BISOGNO – Massimiliano Allegri dice la sua su Paulo Dybala e il suo rinnovo di contratto con la Juventus. Secondo il tecnico bianconero l’argentino, seguito anche dall’Inter, non ha bisogno di alcun aiuto: «Dybala è un uomo ormai di 29 anni, un professionista che come tanti altri ha da discutere del rinnovo di contratto, quindi non ha bisogno di nessuno. Si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Deve stare tranquillo, è un’offesa anche per lui dire che ha bisogno: ha 29 anni, di chi deve avere bisogno? Lui deve ritrovare la buona condizione, si sta impegnando molto per tornare al meglio perché la squadra ha bisogno di Dybala».

ZITTI E BUONI – Allegri parla anche di Milan, Inter e Napoli e dei diversi obiettivi della sua squadra: «Se percepisco il nervosismo delle squadre in testa? Non lo percepisco questo nervosismo perché bisogna essere dentro agli ambienti. Alla Juventus c’è da chiacchierare poco e lavorare tanto. Più zitti si sta, meglio è. Quelle davanti sono davanti e resteranno davanti. Noi non ci possiamo arrivare, l’obiettivo è il quarto posto. Dopo la sosta recupereremo energie e credo che avremo tutti a disposizione per il rush finale».