Allegri: «Inter favorita per lo scudetto. Campo San Siro? Non proponibile»

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa post Milan-Juventus (vedi report), ha ribadito di come l’Inter rimanga la favorita per lo scudetto. Poi una battuta sul campo di San Siro

CAMPO E SCUDETTO − Allegri sul terreno di San Siro e la favorita per vincere il campionato: «Il campo di San Siro, così come per loro, sicuramente ci ha creato delle difficoltà. Non è proponibile niente, né i 5 mila spettatori. Ma i ragazzi di Milan e Juventus sono stati bravi ad adattarsi ma c’è questo campo e bisogna giocare senza lamentarsi. Normale che se giochi 10/12 partite nel giro di pochi giorni il terreno sia rovinato. Scudetto? La favorita rimane l’Inter e lo dico da tempi non sospetti, il nostro obiettivo è rientrare tra i quattro posti».