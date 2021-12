Allegri: «Inter favorita? Non ci voleva tanto a capirlo. 28 febbraio decisivo»

Massimiliano Allegri ha risposto simpaticamente alla domanda sul suo iniziale pronostico su come l’Inter fosse la favorita per il titolo. Così il tecnico durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Cagliari

FAVORITA− Allegri ritorna ironicamente sul suo iniziale pronostico alla vigilia del campionato campionato: «Inter favorita? Non ci voleva tanto a capire che i nerazzurri fossero i favoriti ad inizio stagione. Noi cerchiamo di vincere domani e dopo ci prepariamo per fare bene a gennaio e febbraio. Il 28 febbraio ci dirà se potremmo competere o meno per le prime quattro posizioni».