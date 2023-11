Allegri: «Inter favorita, costruita per vincere. Ma in gara secca…»

Allegri non rinuncia a sostenere l’Inter come principale favorita per la vittoria del campionato. Dopo la sosta ci sarà la partita con la Juventus.

COSTRUITA − Massimiliano Allegri nel post Juventus-Cagliari su Dazn è stato incalzato sull’Inter: «Era importante vincere perché ci permetteva di allungare sulle inseguitrici. In una partita secca non lo so, ma l’Inter è la squadra favorita per il campionato insieme a Napoli e Milan stesso. Costruita da 4-5 anni per vincere lo scudetto, uno l’ha vinto e ha grandi possibilità di rivincerlo anche quest’anno».