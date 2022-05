Allegri: «Con l’Inter da evitare certi errori sotto porta. Gestito i giocatori»

Massimiliano Allegri, su Sky Sport, si è espresso nel post Genoa-Juventus di campionato. Il tecnico bianconero analizza la sconfitta con un occhio sull’Inter in Coppa Italia

SCELTE MIRATE − Allegri sulla gestione di alcuni calciatori e sugli sbagli da non ripetere con l’Inter: «Bisogna far tesoro di questa partita, non possiamo fare certi errori sotto porta in vista della Coppa Italia contro l’Inter. De Sciglio non giocherà mercoledì per squalifica, Cuadrado l’ho fatto giocare solo 60 minuti. Ho fatto delle scelte mirate in vista di mercoledì, ho voluto gestire le forze di tutti per arrivarci al meglio».