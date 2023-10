Allegri insiste: «Inter, Milan e Napoli favorite! Noi puntiamo a…»

Allegri non cambia idea: per lui le favorite per lo scudetto sarebbero Inter, Milan e Napoli. La sua Juventus punterebbe perciò ad un altro obiettivo.

OBIETTIVO − Massimiliano Allegri a DAZN ha dichiarato: «Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, perché abbiamo ragazzi giovani che non hanno ancora tanta esperienza. Se ci accontentiamo della vittoria non andiamo da nessuna parte! Inter, Milan e Napoli sono favorite per lo scudetto. Noi puntiamo solo alla Champions League. Dietro corrono e noi cerchiamo di fare un bel girone di andata, poi vediamo al ritorno».