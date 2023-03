Allegri già verso l’Inter: «A Milano sarà scontro diretto, Chiesa…»

Allegri anticipa la gara contro l’Inter, che arriverà subito dopo quella contro la Sampdoria e il ritorno in Europa League col Friburgo. Il tecnico parla di scontro diretto nonostante i 15 punti di distacco

IMPEGNI − Massimiliano Allegri, su Sky Sport, si è espresso anche sull’Inter: «Chiesa? Ha sentito un fastidio, è da valutare ma credo che non sia niente di grave e lo speriamo tutti. Domenica contro la Sampdoria è difficile e molto importante per noi, non solo perché dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro la Roma ma anche perché la domenica dopo andremo a Milano. Negli scontri diretti può succedere di tutto».