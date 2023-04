Allegri frecciata a Baccin: «Dirigenti siano da esempio! Esistono dei livelli»

Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio è tornato a parlare degli episodi di Juventus-Inter e in particolare dell’intervento dei dirigenti (facendo riferimento a Dario Baccin).

DOPO IL GIUDICE SPORTIVO – Allegri parla delle decisioni del Giudice Sportivo dopo Juventus-Inter, e aggiunge: «Quello che è successo in campo sono cose brutte da vedere nel calcio, sia quello in campo sia chi è venuto da sopra. Allenatori e dirigenti devono essere da ottimo esempio, però capisco anche ci sono dei livelli quindi capisco anche certe situazioni. La cosa più importante è che nel giro di ventiquattro ore la Juventus ha individuato i colpevoli. E quello che è successo è una brutta cosa. Gli organi di competenza decidono in base a quello che viene scritto e vengono prese le decisioni. Noi pensiamo solo a giocare, non facciamoci distrarre da quelle che sono le cose che succedono in campo perché non sarà la prima e non sarà l’ultima. Spesso ho perso la calma anche io, però bisogna essere più calmi. Cuadrado ha preso tre giornate di squalifiche quindi quello che so è che la Coppa Italia per lui è finita».