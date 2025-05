Allegri ha firmato col Milan, manca solo l’ufficialità: tutti i dettagli

Allegri è un nuovo allenatore del Milan, manca solamente l’ufficialità. Il tecnico ha firmato il nuovo contratto e ritorna in rossonero dopo undici anni. Quindi non andrà all’Inter. Secondo le indiscrezioni, Beppe Marotta lo aveva messo sulla propria lista in caso di addio di Simone Inzaghi.

ARRIVO – Massimiliano Allegri la prossima stagione allenerà il Milan. Dopo l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, la società rossonera batte anche un secondo colpo: quello dell’allenatore. D’altronde, quest’anno è stato un disastro epocale per il Milan. Niente Inter. L’ex tecnico della Juventus era finito sul taccuino di Beppe Marotta, secondo alcuni colleghi “esperti” di calciomercato, nell’eventualità di un ipotetico addio di Simone Inzaghi. Allegri ritorna al Milan dopo undici anni. Aveva infatti allenato il Diavolo dal 2010 al 2014, portando a casa uno scudetto e una Supercoppa italiana. Tutti i dettagli su contratto e ingaggio targati Sky Sport.

DETTAGLI – Allegri firma un contratto di due anni più uno. Il suo ingaggio sarà di 5,5 milioni di euro a stagione. L’allenatore esordirà in campionato e non in Coppa Italia. Infatti, i rossoneri inizieranno la loro stagione dai preliminari di Coppa Italia contro il Bari. Ma Allegri non ci sarà, perché aveva ricevuto due giornate di squalifica dopo la clamorosa sfuriata nel finale di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia dello scorso anno.