Allegri: «Finale con Inter un obiettivo! Dispiace aver perso in campionato»

Allegri vince 2-0 contro la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia e dunque sfiderà l’Inter in finale l’11 maggio 2022. Il tecnico su SportMediaset ha parlato del finale di stagione e della partita con i nerazzurri.

FINALE CON L’INTER – Massimiliano Allegri ha parlato della vittoria contro la Fiorentina e la finale di Coppa Italia con i nerazzurri: «Arrivare a Roma in finale con l’Inter era un obiettivo. Veniamo da un periodo non facile. Ora mettiamo da parte questa Coppa Italia e cerchiamo di lavorare in campionato perché dobbiamo recuperare. Io sulla panchina della Juventus il prossimo anno? Anche per i prossimi tre! (ride, ndr). Mi dispiace aver perso lo scontro diretto con i nerazzurri perché quella partita ha deciso il campionato».