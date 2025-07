Allegri e la lotta scudetto in Serie A: «Napoli favorito! Poi Inter e le altre»

Allegri in conferenza stampa in vista del terzo impegno oltreoceano del Milan, alla vigilia della sfida ha espresso la sua opinione anche riguardo la lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Il Napoli è la favorita perché lo ha vinto lo scorso anno, poi ci sarà l’Inter, la Juventus, la Roma, l’Atalanta, la Fiorentina e la Lazio, ci saranno tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti. Milan senza Champions? È un vantaggio perché hai tutta la settimana per allenarti, lo svantaggio è che un club come il Milan deve giocare la Champions, per confrontarsi con le altre squadre a livello europeo».