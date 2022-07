Allegri: «Dybala ci ha dato tanto. Roma scelta giusta per due motivi»

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha fatto i suoi migliori auguri a Paulo Dybala per la sua nuova tappa in carriera. Definendo anche la Roma come la scelta giusta per il giocatore.

SCELTA GIUSTA – Massimiliano Allegri ha parlato così di Paulo Dybala e della sua scelta di firmare per la Roma: «Innanzitutto gli faccio un grosso in bocca al lupo, ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto tecnico e molto bravo. Credo che farà bene alla Roma, è la squadra giusta per lui perché gli serve uno come Abraham davanti. E poi ha Mourinho che è molto bravo».