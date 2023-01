Allegri, da 38 a 23: «Realtà: bisogna fare punti che portano alla salvezza!»

Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la clamorosa sconfitta casalinga della Juventus con il Monza (vedi report). Il tecnico bianconero guarda in faccia la realtà e invita la squadra a lottare per la salvezza, diversamente da quanto fatto una settimana fa (vedi articolo)

REALISTA – Massimiliano Allegri scrolla tutto il mondo Juventus ricordando che dopo la penalizzazione di 15 punti e la sconfitta con il Monza, la classifica parla di 23 punti: «La squadra aveva fatto 38 punti, ora bisogna ribaltare la situazione. Attualmente la classifica dice 23 punti, quindi bisogna fare punti che ci portano minimo alla salvezza. Questa è la realtà e se non guardiamo la realtà ci facciamo male».